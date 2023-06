Stiri pe aceeasi tema

- Prima runda a grupelor Campionatului European de fotbal Under 21 s-a terminat joi cu victoria Franței in meciul favoritelor cu Italia. Anglia s-a impus in duelul cu Cehia, in timp ce Germania, in superioritate numerica, nu a reușit sa invinga Israelul.

- Nationala de fotbal a Romaniei a plecat la Pristina, miercuri, pentru meciul cu reprezentativa din Kosovo, contand pentru preliminariiile Campionatului European din 2024.“Decolam spre Pristina pentru a obtine un nou rezultat bun in drumul spre Euro 2024”, este mesajul de pe pagina de Facebook Echiipa…

- Din 21 iunie, timp de trei saptamani, televiziunea publica va transmite, in exclusivitate, toate partidele de fotbal ale turneului UEFA Under 21 Championship 2023. Televiziunea Romana este official broadcaster al Campionatului European organizat de Romania si Georgia, in perioada 21 iunie –…

- 40 de percheziții au loc marți la mai multe adrese din Romania și Franța, in cadrul unei anchete conduse de Parchetul European (EPPO), structura din București. Sunt vizate fraude cu fonduri europene și naționale, in valoare de peste 30 de milioane de euro. Este vorba despre o presupusa schema infractionala…

- Meciul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova s-a disputat duminica seara, in cadrul etapei a șaptea a play-off-ului din Superliga, pe Stadionul „Dr. Constantin Radulescu” din Gruia și s-a incheiat la egalitate, scor 1-1, dupa golurile marcate de catre Muhar, in minutul 66, respectiv Ivan, in minutul…

- CFR Cluj - FCSB, meci contand pentru etapa a 3-a a play-off-ului din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 9 aprilie, de la ora 21:00, pe Stadionul Dr. Constantin Radulescu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- CFR Cluj - FC Arges, meci contand pentru sferturile de finala din Cupa Romaniei, este programat, joi, 6 aprilie, la ora 21:00, pe Stadionul Dr. Constantin Radulescu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Selecționata feminina U19, antrenata de italianul Massimo Pedrazzini, a suferit o infrangere drastica in fața Franței, scor 0-6, in cea de-a doua runda de calificari pentru Campionatul European. Nu doar reprezentativele masculine de juniori au suferit infrangeri greu de digerat in aceasta primavara.…