Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a clasat pe locul al cincilea la Campionatele Europene de atletism pe echipe, Divizia 2, joi, dupa trei zile de intreceri, in cadrul Jocurilor Europene de la Cracovia - Malopolska.Romania, care avea ca obiectiv promovarea in esalonul de elita, a totalizat 344 de puncte, fiind devansata…

- Jucatoarea greaca de tenis Maria Sakkari (8 WTA, favorita nr. 6) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului pe iarba de la Berlin (WTA 500), dotat cu premii totale de 678.814 euro, dupa ce a eliminat-o joi, in optimi, in doua seturi, 6-2, 6-1, pe belarusa Aleksandra Sasnovici (70 WTA).Sakkari,…

- In aceasta seara, cu incepere de la ora 21:45, Cluj Arena va gazdui primul meci din cadrul Campionatului European de Fotbal U21, respectiv meciul dintre naționalele U21 ale Franței și Italiei.

- In cursul zilei de joi, 22 iunie 2023, cu incepere de la ora 21:45, arena din inima Transilvaniei, Cluj Arena, va gazdui primul meci din cadrul Campionatului European de Fotbal U21, respectiv meciul dintre naționalele U21 ale Franței și Italiei. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Dupa…

- Romania și Georgia gazduiesc, in perioada 21 iunie – 8 iulie, turneul final al Campionatului European de fotbal Under 21. Jocurile grupei B se vor disputa pe stadioanele „Steaua" și „Giulești" din București, iar cele din grupa D pe „Dr. Constantin Radulescu" și „Cluj Arena", din Cluj-Napoca, in timp…

- Echipa Olimpica a Romaniei care va participa la Jocurile Europene din Polonia a fost prezentata oficial in Sala Polivalenta din Complexului Olimpic ”Sydney 2000” din Izvorani, relateaza news.ro Potrivit COSR, este cea mai numeroasa delegatie a team Romania prezenta la o edite a Jocurilor Europene, 150…

- Romania va deplasa o delegatie de 20 scrimeri la Campionatele Europene individuale de seniori de la Plovdiv (16-18 iunie), o competitie intermediara inaintea Jocurilor Europene din Polonia, dar care va oferi puncte de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris, potrivit Agerpres.''Ca si la Jocurile…

- Romania este al doilea mare exportator si importator de grau din UE in sezonul 2022/2023. Potrivit datelor publicate marti de Comisia Europeana, am exportat 28 de milioane de tone și am importat 893.000 de tone. Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/2023, care a inceput la 1…