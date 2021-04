Euro sprintează către un nou record Creșterea cererii comerciale și pozițiile de protecție luata inainte de finalul ședinței de politica monetara a Rezervei Federale americane au provocat miercuri deprecierea leului in raport cu dolarul, dar și fața de euro. Cotațiile monedei unice au inceput sa creasca inca de marți seara, astfel ca tranzacțiile de miercuri s-au realizat in culoarul 4,926 – […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

