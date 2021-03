Euro depășește pragul psihologic de 4,9 lei. Specialiștii anunță că deprecierea persistă Moneda europeana a atins un nou maxim istoric, cotația de referința fiind de 4.9156 lei, in creștere cu 0,38%. Este al 11-lea record, intr-o singura luna. Euro a atins un maxim istoric, depașind bariera de 4,9 lei pentru un euro, inca de marți. Analiștii estimeaza ca pana la sfarșitul anului, moneda europeana ar putea depași […] The post Euro depașește pragul psihologic de 4,9 lei. Specialiștii anunța ca deprecierea persista appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

