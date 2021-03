EURO a atins un nou maxim istoric. La cat este cotata azi moneda europeana

Stiri pe aceeasi tema

- IMM-urile vor crearea unui fond de investitii de tip capital de risc prin care micile intreprinderi nebancabile sa fie ajutate astfel incat acestea sa poata accesa credite bancare. Programul ar urma ca aiba un capital de 205 milioane de euro. "Prin programul EQUITY propunem crearea unui fond…

- Guvernul ia in calcul sa reintroduca restrictii de circulatie incepand cu ora 22.00, si nu cu ora 23.00, asa cum sunt in prezent. De asemenea, ar putea fi reintrodusa declaratia pe proprie raspundere. Discutia este in contextul in care numarul de infectari cu noul coronavirus este in crestere.…

- Premierul Florin Citu a anuntat in legatura cu proiectul care interzice cumul pensiei cu salariul ca va fi pus in dezbatere publica astazi sau maine, precizand ca este exagerata ideea cum ca ar fi criza intr-un domeniu daca nu vor mai fi pastrati oamenii iesiti la pensie. Citu a fost…

- PSD intentioneaza sa depuna in aceasta saptamana la Senat o motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui. Anuntul a fost facut luni de liderul PSD, Marcel Ciolacu. "Am luat hotararea sa depune saptamana asta, la Senat, motiunea impotriva ministrului Nasui, asa cum am anuntat.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) lanseaza luni in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema "100 de ani de la nasterea Mitropolitului Bartolomeu Anania". Potrivit unui comunicat al bancii centrale, aversul monedei reda imaginea Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, inscriptia in…

- Loteria Romana anunta castigarea marelui premiu la Loto 6/49 in valoare de peste 1,72 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat in Bucuresti si a costat 18,50 lei. "La tragerea Loto 6/49 de astazi, 7 februarie 2021, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 8.420.611,68 lei (peste…

- Anul acesta, de Revelion, petrecerile private sunt interzise. Cu toate acestea, foarte multi romani au inchiriat vile si cabane pentru a sarbatori trecerea dintre ani alaturi de familie si prieteni. Autoritatile sustin ca, desi politistii nu pot intra in locuinte, pot da amenzi pentru tulburarea…

- Guvernul italian a anuntat vineri, 18 decembrie, inasprirea masurilor de lupta impotriva coronavirusului pentru sarbatorile de sfarsit de an. Astfel, in perioada 24-27 decembrie, 31 decembrie-3 ianuarie si 5-6 ianuarie, populatia va trebui sa stea acasa, fiind permise doar deplasarile legate…