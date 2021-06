EURO 2020 | Spania a reușit scorul turneului, cu Slovacia. Autogoluri și penalty ratat Spania a reusit scorul Campionatului European, 5-0, cu Slovacia, luni seara. In minutul 11, Alvaro Morata nu l-a invins pe portarul Dubravka, din lovitura de la 11 metri. Apoi, s-a consumat o faza care va ramane in istorie. Portarul Slovaciei și-a marcat un autgol surprinzator in minutul 30. ???? Martin Dubravka own goal puts Spain ahead ⚽️ #EURO2020 pic.twitter.com/eIx4S6ik8y — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021 Spaniolul Sarabia a sutat din afara careului, mingea s-a lovit de bara transversala și s-a inaltat. Portarul a asteptat sa coboare mingea, dar in loc s-o respinga peste poarta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

