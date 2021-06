EURO 2020 | Cristiano Ronaldo a devenit golgheterul all-time al Campionatului European

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal a Portugaliei, campioana europeana en titre, a invins nationala Ungariei cu 3-0 (0-0), marti seara, pe Puskas Arena din Budapesta, in Grupa F a turneului final EURO 2020. Golurile au fost marcate in ultimele minute.

- Echipa de fotbal a Portugaliei, campioana europeana en titre, a invins nationala Ungariei cu 3-0 (0-0), marti seara, pe Puskas Arena din Budapesta, in Grupa F a turneului final EURO 2020, insa golurile au fost marcate in ultimele minute. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Gabriela Badea)

- Echipa de fotbal a Portugaliei, campioana europeana en titre, a invins nationala Ungariei cu 3-0 (0-0), marti seara, pe Puskas Arena din Budapesta, in Grupa F a turneului final EURO 2020, insa golurile au fost...

- Echipa de fotbal a Portugalia, campioana europeana en titre, a invins nationala Ungariei cu 3-0 (0-0), marti seara, pe Puskas Arena din Budapesta, in Grupa F a turneului final EURO 2020, insa golurile au fost marcate in ultimele minute. Au marcat Guerreiro ’84 si Ronaldo ’87 (penalti), ‘90+2.…

- Echipa de fotbal a Portugaliei, campioana europeana en titre, este la egalitate cu nationala Ungariei, 0-0, la pauza meciului care are loc marti seara, pe Puskas Arena din Budapesta, in Grupa F a turneului final EURO 2020. O prima repriza in care Portugalia a atacat in valuri și a avut doua…

- România și Germania joaca un meci decisiv pentru calificarea din faza grupelor la Euro 2021 rezervat naționalelor Under 21. Calculele calificarii sunt complexe în funcție de fiecare rezultat în parte, dar exista și un scor la care cele doua formații merg braț la braț în Final…

- Nationala de fotbal Under 21 a Romaniei intalneste, sambata, 27 martie, de la ora 19.00, pe stadionul „Uj Bozsik” din Budapesta, reprezentativa Ungariei, in a doua sa partida din Grupa A a Campionatului European de tineret 2021. „Meciurile cu Ungaria au o incarcatura foarte mare. Va fi un meci foarte…

- Naționala de tineret a Romaniei va intalni, sambata, de la ora 19.00, la Budapesta, formația Ungariei, in cel de-al doilea meci din grupa A a Campionatul European de fotbal Under 21. Partida va fi arbitrata de o brigada din Belgia, cu Lawrence Visser la centru. In celalalt joc din grupa, tot sambata,…