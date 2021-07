EURO 2020 | Anglia – Danemarca. A doua finalistă a fost decisă în prelungirile meciului Naționala de fotbal a Angliei s-a calificat in finala EURO 2020, dupa ce a invins reprezentativa Danemarcei, miercuri seara, pe stadionul Wembley din Londra, scor 2-1. In timpul regulamentar de joc, scorul a fost egal, 1-1. Inaintea partidei, Harry Kane a avut un tricou special dedicat danezului Christian Eriksen. Christian Eriksen ❤️ #EURO2020 pic.twitter.com/oRhcw22T4p — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021 Danemarca a deschis scorul in minutul 29, prin Damsgaard, din lovitura libera. A fost prima reușita din lovitura libera de la EURO 2020! WHAT. A. GOAL!???????? Damsgaard with brilliant… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

