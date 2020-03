Stiri pe aceeasi tema

- . A fost adus omagiu profesioniștilor din domeniul Sanatații, luptatori impotriva coronavirusului; . Kiturile pentru efectuarea testelor, maștile și aparatele respiratorii trebuie produse in UE și disponibile spre achiziție pentru toate statele membre ale UE; . Eurodeputații considera necesara alocarea…

- „Partidul Actiune si Solidaritate spune ca in viitor isi va alege mult mai bine membrii de partid care vor munci mai mult in folosul formatiunii”. Declaratia presedintei PAS, Maia Sandu, a fost facuta in contextul in care candidatul independent Grigore Cobzac ar fi mintit partidul ca nu va candida la…

- Mii de ortodocsi au manifestat pasnic, sambata, in capitala Podgorita, fata de o lege care permite statului sa preia proprietatile unei comunitati religioase daca aceasta nu poate demonstra ca le detinea inainte de 1918, scrie Reuters preluat de news.roCondusa de clerici ortodocsi sarbi, multimea…

- Localitatile din zona Moldovei care au inregistrat pagube in urma inundatiilor din vara anului 2018 pot beneficia de sprijin financiar din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei…

- Polonia a “acceptat” dialogul cu Comisia Europeana pe diferite puncte îngrijoratoare în ce privește statul de drept în aceasta țara, a aratat vineri comisarul european pentru justiție, Didier Reynders, la finalul unei întâlniri, vineri, cu subsecretarul de stat…

- Din vara anului viitor, Romania va intra in randul lumii și va incepe sa elibereze carți de identitate electronice pentru cetațenii sai. Dintre membrii Uniunii Europene, doar noi și grecii nu avem astfel de documente.

- Partidele de pe centru-dreapta trebuie sa se pregateasca pentru eventuale alegeri parlamentare pentru ca actualul legislativ nu reprezinta voința cetațenilor. Declarația aparține președintei Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu. „Știm cum au avut loc alegerile din februarie…

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un proiect de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii privind evidenta persoanelor…