Kremlinul a declarat miercuri ca afirmatiile facute in ajun de secretarul general al NATO Jens Stoltenberg pot fi o confirmare a faptului ca Alianta Nord-Atlantica lupta de partea Kievului in conflictul care opune Ucraina si Rusia, informeaza Reuters, citat de AGERPRES.

Presedintele kazah Kasim-Jomart Tokaiev anunta marti ca Kazahstanul le va acorda protectie rusilor care fug in aceasta tara de mobilizarea militara in curs decretata de presedintele Vladimir Putin in Razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP.

In acest moment, perspectivele unei soluționari politice și diplomatice a situației din Ucraina nu sunt vizibile, a declarat purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, pentru Interfax.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan considera ca Rusia se straduiește sa puna capat conflictului din Ucraina cat mai curand posibil. El și-a exprimat luni aceasta opinie intr-un interviu acordat postului american de televiziune PBS.

Oficiali americani și europeni spun ca Ucraina a folosit cu succes o metoda de lupta de rezistența dezvoltata de forțele de operațiuni speciale ale SUA pentru a lupta impotriva Rusiei și a-i bloca armata superioara, relateaza CNN.

Cu o armata regulata subțiata dupa aproape șase luni de invazie dezastruoasa și sangeroasa a Ucrainei, exista tot mai multe dovezi ca Kremlinul face alegeri urate in razboiul sau și recruteaza deținuți pentru a lupta, scrie CNN, potrivit Mediafax.

Ion Țiriac , unul dintre cei mai bogați afaceriști romani, a vorbit in cadrul interviului acordat GSP și despre situația tensionata din Ucraina, unde armata rusa a bombardat intens in ultimele zile in zona centralei nucleare de la Zaporojie. Miliardarul vorbește și despre consecințele economice pe…

Presedintele rus Vladimir Putin il va primi pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan pe 5 august la Soci, cei doi urmand sa poarte discutii inclusiv despre cooperarea militara, a anuntat Kremlinul, relateaza DPA.