Eugen Tomac, decorat cu Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea”, de Patriarhul Daniel, la aniversarea reactivării Mitropoliei Basarabiei Cu prilejul celebrarii a 30 de ani de cand Mitropolia Basarabiei s-a reactivat, Eugen Tomac a fost decorat de Patriarhul BOR, Daniel, cu distincția Ordinul „Maica Domnului Rugatoarea”.Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a acordat mai multe distinctii celor care au sprijinit Mitropolia Basarabiei in cele trei decenii de la reactivarea acesteia.Distinctiile au fost inmanate din partea Preafericirii Sale de catre Mitropolitul Teofan, dupa Sfanta Liturghie arhiereasca oficiata joi la inchiderea manifestarilor aniversare.„Mulțumiri Preafericitului Parinte Patriarh DanielAm trait la Chișinau una… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai probabil, Giorgia Meloni va fi prima femeie care va conduce guvernul Republicii Italiene, fiind totodata primul Guvern cu viziune de extrema dreapta. Cu o particularitate: viziunea susținuta in ultimii ani, ''Dumnezeu, țara și familie'', coincide in multe privințe cu o societate patriarhala,…

- Ministerul Sanatații incheie un protocol cu Biserica Ortodoxa Romana ( BOR), pentru asistența religioasa creștin-ortodoxa in spitale . Ministerul Sanatații a anunțat ca protocolul are mai multe obiective. Printre acestea se numara reducerea consumului de produse ce dauneaza sanatații (tutun, alcool, droguri).…

- Ministerul Sanatații anunța ca vor beneficia de calitatea de asigurat persoanele care doneaza celule stem și nu au venituri sau au venituri mai mici decat salariul minim brut, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele PNȚCD, Aurelian Pavelescu, intervine in scandalul din APP intre Liviu Dragnea și Codrin Ștefanescu și spune ca Dragnea este liderul mișcarii suveraniste din Romania iar orice atacuri la adresa sa „sunt in favoarea neomarxiștilor fara Dumnezeu” și de o gravitate „echivalenta cu tradarea”.…

- Seful PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, i-a inmanat ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, o biblie daruita daruita de Mitropolitul Teofan al Moldovei si Bucovinei, potrivit unei postari pe Facebook a liderului social-democratilor ieseni. Imaginile postate de Maricel Popa arata ca biblia are…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua noi avertizari nowcasting Cod portocaliu de ploi torentiale ce vizeaza localitati din judetele Cluj si, respectiv, Bacau, Galati, Neamt, Vrancea si Vaslui, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul deputat al Platformei DA, ex-vicepreședinte al Parlamentului, Alexandr Slusari, critica declarațiile ministrului Economiei, Sergiu Gaibu, cu privire la faptul ca in cazul sistarii totale a livrarilor de gaz catre Moldova, cetațenii nu vor duce lipsa de produse, pentru ca o parte dintre cele ce…

- Daca vreti sa evadati din oras la sfarsit de saptamana, puteti sa va simtisi ca in Delta in doar o jumatate de ora. La doar 25 de kilometri de Iasi, iubitorii de natura salbatica vor gasi un loc cu totul special numit Delta Moldovei. Datorita acumularii a mai multor rauri din zona in lacul Jijia, comuna…