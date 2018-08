"Am reusit sa strangem peste 500.000 de semnaturi din intreaga tara. Cele mai multe semnaturi am reusit sa le strangem in municipiul Bucuresti, dar avem judete precum Arad, Arges, Iasi si multe altele unde s-au strans zeci de mii de semnaturi, in general in comunitati unde lumea e nemultumita de activitatea primarilor. Vom continua aceasta campanie inca niste saptamani si vrem ca in sesiunea din aceasta toamna - si vom face o invitatie oficiala atat PNL cat si USR sa sustina in Camera Deputatilor demersul nostru - sa cerem ca aceasta lege sa fie pusa pe ordinea de zi si votata", a declarat…