- Presedintele interimar al PNL Neamt, senatorul Eugen Tapu-Nazare, a declarat, luni, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, ca sustine candidatura prefectului George Lazar pentru conducerea filialei si a prim-ministrului Florin Citu pentru presedintia partidului. "George Lazar la conducerea…

- Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat sambata, la Digi 24, ca premierul Florin Cițu i-a cerut direct susținerea politica la viitorul congres al PNL, declarația fiind o confirmare indirecta a faptului ca prim-ministrul intenționeaza sa candideze la conducerea partidului. „Domnul…

- Moldova va fi legata de sudul si vestul tarii prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a declarat, miercuri, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, senatorul Eugen Tapu-Nazare, presedintele interimar al PNL Neamt. Liderul PNL Neamt a explicat ca una dintre componentele…

- Deputatul PNL Iași, Alexandru Muraru este, incepand de astazi, noul președinte interimar al filialei județene PNL Iași. Numirea vine ca urmare a unei decizii a Biroului Executiv al Partidului Național Liberal. Președintele interimar a subliniat ca principala preocupare in mandatul sau ramane bunastarea…

- ■ 562 de job-uri sint in Neamt, cele mai multe recrutari de personal fiind in zona resedintei de judet ■ licentiatii nu au prea mare cautare ■ In cea de-a doua jumatate a lui Florar, piata job-urilor s-a mai animat putin, fiind 562 de cereri de personal. Cele mai multe angajari ar putea avea loc […]…

- Presedintele Comisiei de Cultura din Camera Deputatilor, Iulian Bulai (USR PLUS), a declarat ca o alternativa „radicala” la reformarea Televiziunii Publice este chiar desfiintarea institutiei. In ceea ce priveste noua conducere, Bulai are „mari dubii” ca TVR poate sa devina un post relevant cu Ramona…

- Comisia Europeana a trimis o serie de observații și obiecții la schița inițiala de proiect, legate de capitole importante precum infrastructura și irigații. Raspunzand criticilor privind eventuala pierdere a unor finanțari importante, președintele Klaus Iohannis și-a exprimat opinia ca PNRR poate fi…

- Florin Cițu spulbera visele romanilor. Se mai relaxeaza sau nu restricțiile de la 1 iunie? Anunțul facut de premier, dupa declarațiile de presa susținute de catre Klaus Iohannis. Ce se va intampla, de fapt, de la data de 1 iunie 2021 cu țara noastra? Florin Cițu i-a dat dreptate președintelui Romaniei.