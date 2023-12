Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul de streaming muzical Spotify a anunțat luni ca va concedia aproximativ 1.500 de angajați, adica 17% din forța sa de munca, pentru a reduce costurile, dupa ce a renunțat la 600 de angajați in ianuarie și la alți 200 in iunie. Concedieri masive la o mare companie Acțiunile sale listate in SUA…

- Disneyland Paris intenționeaza sa recruteze 8.500 de angajați, dintre care 1.500 cu contracte permanente. Sunt cautate in special persoanele care se pricep la mentenanța, dar bineveniți sunt și candidații din catering.

- Compania de stat Hidroelectrica și-a anunțat datele financiare la noua luni. Grupul Hidroelectrica inregistreaza rezultate operaționale și financiare in creștere pentru primele 9 luni ale anului 2023, fața de aceeași perioada a anului 2022, cu imbunatațirea marjei operaționale și a marjei nete a Grupului…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele opt luni ale acestui an, peste 1,715 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 15,2% (308.600 tep) mai mica fata de cea din perioada similara din 2022, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), scrie Agerpres.…

- Romania a ajuns sa importe forța de munca. Un raport al Bancii Mondiale dedicat Romaniei arata ca in ultimii 10-15 ani au emigrat mai mult de doua milioane de romani, adica aproape 20% din forța de munca.

- Romania a importat, in primele opt luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,264 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 16,3% mai mica (-245.800 tep) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS) și citate…

- Holde Agri Invest SA, o companie romaneasca care exploateaza terenuri agricole, raporteaza venituri de 55,3 milioane de lei in primul semestru din 2023, in crestere cu 45% fata de aceeasi perioada a anului trecut.”Holde Agri Invest SA, o companie romaneasca care exploateaza terenuri agricole, raporteaza…