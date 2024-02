Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, a adus in atenție o serie de preocupari legate de utilizarea aplicației TikTok, afirmand ca exista dovezi clare privind utilizarea datelor intr-un mod negativ. Potrivit lui Popescu, TikTok reprezinta o problema de siguranța naționala, iar instalarea sa ar trebui…

- Creatoarea de moda Delia Lazar a murit la doar 42 de ani. Anuntul a fost facut de catre familie. In mesaj se arata ca Delia Lazar fusese operata pe creier, era in perioada de recuperare."In urma unei operatii complexe pe creier in anul 2022 mama noastra a inceput o noua viata, insa dupa o perioada de…

- Primele zile ale noului an au adus o pierdere uriașa in lumea filmului. Este doliu in cinematografie, dupa moartea unei actrițe indragite de generații intregi de oameni, din toate colțurile lumii. Anunțul a fost facut de managerul sau. O celebra actrița din Mary Poppins a murit Este doliu in lumea filmului.…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) susține ca proiectul de buget pe anul 2024 este "in contradictie flagranta" cu Constitutia si Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, pe motiv ca este "profund discriminatoriu".Bugetul instantelor cuprins in proiectul privind…

- Pentru reducerea riscului de producere a evenimentelor rutiere nedorite, Primaria Municipiului Pitesti, prin Administratia Domeniului Public, a procedat, astazi, 13.12.2023, la aplicarea unui marcaj hașurat pe Bulevardul Nicolae Balcescu, la intersecția cu Aleea Spitalului, pe cele doua benzi de circulație…

- Guvernul scade la jumatate finanțarea pentru fotovoltaice și reduce semnificativ tichetele pentru programul Rabla, conform „ordonanței trenuleț” publicate de Ministerul Finanțelor. Cea mai mare scadere este pentru programul Rabla Plus, unde subvenția scade de la 10.000 de euro la 2.000 de euro.

- Profesorul Sandu Bologa s a stins din viata. Anuntul a fost facut de Universitatea de Medicina si Farmacie Cluj.Lumea medicala si universitara este de acum mai saraca. Prof. dr. Sandu Bologa va ramane, in memoria zecilor de generatii de studenti pe care i a format, un spirit profund si un etalon al…

- Marele campion olimpic la canotaj Dimitrie Popescu a murit sambata, in locuința sa din Bușteni. Avea 62 de ani, iar in ultimele patru zile participase la Campionatul Național de Fond de la Snagov. Anunțul a fost facut de Federația Romana de Canotaj.