Etapă albă pentru echipele băcăuane Runda a doua a play-off-ului Seriei 1 a fost una… alba pentru cele doua echipe bacauane, FC și CSM Bacau. Vineri, in uvertura rundei, FC Bacau a remizat, 0-0, acasa, in compania Științei Miroslava, pentru ca sambata, vice-lidera CSM Bacau sa țina in șah, 0-0, prima clasata, Bucovina Radauți, in deplasare. Etapa viitoare din play-off-ul […] Articolul Etapa alba pentru echipele bacauane apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

