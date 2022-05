Stiri pe aceeasi tema

- Ana si Monica Odagiu au interpretat pe Ricky Martin și Kylie Minogue, cu celebra melodie Livin' La Vida Loca. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a patra ediție a sezonului 17. Surorile au umit pe toata lumea cu interpretarea!

- Ozana Barabancea a trecut prim o a doua intevenție la stomac, dupa ce prima data și-a facut micșorare. In prezent, jurata de la Te cunosc de undeva și-a pus un inel gastric. Iata ce povestește solista despre operație!

- Chiar inainte de filmarile pentru prima gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1, Emi, partenerul lui Cuza din show, a ramas fara voce. Cu doar trei zile inainte de inregistrarea primei gale a celui de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, Cuza s-a prezentat la antrenamentele…

- Romica Tociu, cel care va face echipa cu Carmen Chindris in cel de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, la Antena 1, a facut o schimbare drastica de look, de dragul transforming show-ului. Pentru a patra oara in viata, artistul a renuntat la mustata si nu i-a fost deloc usor. „Este a patra oara in…

- Cel de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va avea premiera in curand la Antena 1, vine cu o multime de surprize si, totodata, o multime de provocari pentru cele opt cupluri de concurenti care au pornit in spectaculosul joc al transformarilor.Desi unii dintre ei nu sunt la prima participare,…

- Jazzy Jo si Zarug fac echipa la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 17 . Emisiunea va incepe in curand la Antena 1 și ii va avea ca prezentatori pe ALina Pușcaș și Pepe. Opt cupluri de concurenti participa la „Te cunosc de undeva!”, in cel de-al 17-lea sezon al show-ului de la Antena 1. Emi si Cuza, Ana…

- Actrița Ilona Brezoianu și Florin Ristei formeaza o echipa la „Te cunosc de undeva”, in noul sezon care va incepe in curand la Antena 1. Cei doi sunt și foarte buni prieteni, așa ca vor face o echipa pe cinste. Ilona a postat un mesaj pe contul de Instagram, in care recunoaște ca lucrurile nu sunt așa…

- Surpriza pentru telespectatori! Pepe este noul prezentator de la „Te cunosc de undeva”, sezonul 17. Dupa ce Cosmin Seleși a plecat la PRO TV, artistul i-a luat locul in emisiunea de la Antena 1. Au inceput filmarile pentru cel de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va putea fi urmarit in curand,…