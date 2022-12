Stiri pe aceeasi tema

- La mulți ani Oltenia, la mulți ani Romania! Azi, de Ziua Romaniei, ia naștere proiectul online Știrile Olteniei. Cele mai noi știri din Gorj, Dolj, Olt, Mehedinți și Valcea, ce trebuie luate in seama, verificate, o sa apara prima data aici! Articolul Azi, de Ziua Romaniei, se lanseaza publicația online…

- 239 hectare de teren vor ieși din regimul silvic pentru a intra in exploatare in cadrul Carierei Pinoasa. Anunțul a venit de la secretarul de stat de la Ministerul Economiei, Constantin Ștefan. CE Oltenia a reușit sa fie in ultimele zile cel mai importat producator de energie din Romania. Articolul…

- Senatorul Ion Iordache, proaspat revenit la PNL Gorjsi deputatul PNL de Dolj, Nicolae Giugea, au inițiat proiectul de lege care va determina o investiție majora in agricultura romaneasca. Astfel, suma de 3,5 miliarde de euro va merge in construcția ”Canalului Dunare-Jiu-Olt-Argeș” care ar urma sa asigure…

- CE Oltenia este in procese cu ONG urile care vor sa inchida cariere de suprafața, mine de carbune cand Europa a reintrodus carbunele intre așii energetici pentru aceasta iarna. INS anunța ca Romania a importat in intervalul ianuarie-august 2022, cu 13,5% mai mult carbune decat in intervalul similar…

- Cand vine vorba de casa noastra, vrem sa reglam totul astfel incat sa ne simțim cat mai liberi și mai confortabili. Știind acest lucru, nu este nimic neobișnuit ca uneori sa ni se para ca exista intotdeauna un aparat nou, un nou obiect pe piața pe care pur și simplu trebuie sa il avem și sa il adaugam…

- De ce este o idee mult mai buna sa cumperi un aparat cafea cu rașnița pentru boabe (P) Alegerea unui expresor cafea boabe inseamna adoptarea unui nou mod de a consuma: atat economice, cat și ecologice. Un aparat cafea cu rașnița pentru boabe va permite sa va bucurați de o cafea proaspat macinata in…

- La 4 octombrie 1873, se naștea la Turnu Severin matematicianul Gheorghe Țițeica. Acesta a revoluționat matematica studiind rețelele din spațiul cu n dimensiuni, definite printr-o ecuație a francezului Laplace și aducand contribuții findamentale in geometria diferențiala. A decedat la 5 februarie 1939…

- Fiecare aparat electrocasnic din casa noastra are rolul de a ne face viața mai ușoara, oferindu-ne confort și siguranța. Drept urmare, nu este niciodata o idee rea sa iți cumperi un aparat electrocasnic nou, deoarece acesta te poate rasplati cu avantaje i