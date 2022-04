Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana de film si televiziune Estelle Harris, cunoscuta pentru rolul Estelle Costanza, mama personajului George Costanza din popularul serial de comedie al anilor 1990 ”Seinfeld”, a decedat la varsta de 93 de ani, informeaza BBC. Actrita a asigurat totodata vocea personajului Mrs Potato Head…

- Lipsa de hartie igienica se anunța a fi urmatorul efect secundar al crizei energetice, in contextul razboiului din Ucraina. Dupa ce prețurile la energie au explodat, este de așteptat sa asistam la o penurie de articole a caror producție necesita multa energie, printre care se numara și hartia igienica.…

- Cercetatorii de la Universitatea Washington au descoperit recent al patrulea semnal care atrage țanțarii: culoarea. Ceilalți trei sunt: respirația, temperatura corpului și transpirația. Profesorul de biologie Jeffrey A. Riffel de la Universitatea Washington spune ca de obicei trei semnale majore atrag…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a transmis, marti, ca lipsa semiconductorilor are consecinte foarte grave asupra economiei, inclusiv asupra ratei de angajare, insa noua legislatie europeana a cipurilor va creste capacitatea de cercetare si inovare in Europa.

- Le convine sau nu partidelor mari, aparitia si evolutia AUR a devenit o problema. Un sondaj realizat in aceasta perioada, rostogolit de televiziuni, comentat de mass media, dar ignorat de PNL si USR, este pe cale de stabili o noua harta politico-electorala, cu AUR in pozitia a doua. O formatiune de…

- Are o suprafața aproape la fel de mare cat a Marii Britanii și se topește din ce in ce mai repede, din cauza incalzirii globale. Este vorba desprte ghețarul Thwaites din Antarctica, supranumit „Ghețarul Apocalipsei”. Aflat in vestul Antarcticii, imensul bloc de gheața la fel de mare precum Regatul Unit…