Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Rimetea, unul dintre cele mai frumoase sate din Romania, aproape de Cluj, a declarat deschis sezonul turRimetea, unul dintre cele mai frumoase sate din Romania, a declarat deschis sezonul turistic. Cele 55 de pensiuni sunt ”motorul” economiei locale. Ce poți face acolo at Info real.

- Vom lua masurile necesare astfel incat inflația sa continue pe acest trend descendent, iar scaderea inflației pe luna martie, la 6,6%, de la 7,2% arata ca prelungirea plafonarii la energie și gaze, precum și plafonarea adaosului comercial la alimentele de

- Continue reading Eveniment dedicat cainilor fara stapan care pot fi adoptați, la Cluj maine, de Ziua Internaționala a Animalelor fara Stapan, dar și sambata, 300 de caini la ecarisajul din Cluj at Info real.

- Copiii lui Michael Jackson, in formula completa pe covorul roșu, dupa ani buni. Sunt adulți in toata regula! Continue reading Copiii lui Michael Jackson, in formula completa pe covorul roșu, dupa ani buni. Sunt adulți in toata regula! at Tabu.

- Dana Nalbaru, criticata aspru de fani ca nu se mai ingrijește. Ce replica le-a dat fosta cantareața Continue reading „O sa te lase soțul” / Dana Nalbaru, acuzata ca nu se ingrijește. Ce replica a dat fosta cantareața at Tabu.

- Acest superaliment de sezon detoxifica organismul și promoveaza pierderea in greutate Continue reading Mai bogat in vitamina C decat portocalele, acest superaliment de sezon detoxifica organismul și promoveaza pierderea in greutate at Tabu.

- Continue reading Este sezonul 4 din „True Detective“ inspirat din fapte reale? Detaliile care amintesc de incidentul Diatlov, in care noua turiști au murit in condiții misterioase at Info real.

- Continue reading Breaking News: Atacantul trecut pe la FCSB a fost sunat de Dinamo! Fotbalistul a confirmat totul. Ar fi o super lovitura pentru „caini”: a dat 13 goluri sezonul trecut. Exclusiv at Info real.