- Focarele de coronavirus izbucnesc in lanț in fabricile din Romania. Un focar de 119 persoane infectate cu noul coronavirus a fost depistat la o fabrica de vagoane din Drobeta-Turnu Severin. Ultimele aproape 60 de cazuri s-au inregistrat de vineri pana sambata.Conform DSP Mehedinți, au fost…

- Un focar de persoane infectate cu noul COVID-19, la Drobeta-Turnu Severin Foto: MApN. Un focar de 64 de persoane infectate cu noul coronavirus a fost depistat la o fabrica de vagoane din Drobeta-Turnu Severin. Este vorba despre o societate comerciala cu aproximativ 500 de angajați. Primele…

- Bilant COVID-19 la 22 iulie in Romania. Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 24.663 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.693 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile…

- Santierul Naval Damen Galati anunta ca 95 de angajati ai companiei si salariati ai subcontractorilor au fost diagnosticati cu COVID-19. In prezent sunt sub tratament 43 de persoane, in vreme ce 51 au fost declarate ca fiind vindecate, transmite Mediafax. Conform cifrelor oficiale prezentate de reprezentantii…

- Numarul de cazuri de Covid-19 a crescut ingrijorator in Romania, in ultimele 24 de ore. De miercuri pana joi au fost inregistrate alte 460 de cazuri noi de SARS-Cov2, in țara noastra. Alți 10 oameni au murit. In Timiș nu a fost semnalat nici un caz nou.

- UPDATE (ora 15,30) Grupul de Comunicare Strategica a anuntat inca trei decese cauzate de infectia cu noul coronavirus. In acest moment, in Romania, se inregistreaza 929 de victime. _______________________________________________________________________________________________________________________________________…

- 26.04.2020 - Romania a depașit pragul de 11.000 de cazuri confirmate de coronavirus și a trecut de 600 de decese. Cel mai mare focar din țara: Suceava, cu peste 2.400 de cazuri confirmate și cu municipiul reședința de județ și comunele din jur in carantina totala.

- Un numar de 303 noi cazuri de infecție cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, iar bilanțul total ajunge, astfel, la 11.339 de persoane diagnosticate la nivelul Romaniei, a informat astazi Grupul de Comunicare Strategica (GCS). „De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr.…