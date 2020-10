Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții asimptomatici și cei cu forme ușoare de COVID-19 vor fi tratați acasa, potrivit unei Ordonanțe de Urgența care a fost adoptata joi de Guvern. Executivul a stabilit și ca parinții pot cere zile libere de la serviciu ca sa stea cu copiii care invața online Romanii care se vor infecta cu COVID-19…

- Ziarul Unirea OUG pentru pacienții cu forme medii si usoare de COVID-19, aprobata de Guvern: Cum vor fi tratați asimptomaticii Ordonanta de urgenta care va permite ca pacienții cu COVID-19, cu forme medii și ușoare, și asimptomatici sa fie tratați acasa, sub supravegherea medicilor de familie a fost…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat ca ”este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare cu COVID-19 de 3 la mia de locuitori in Capitala, iar in acest caz, restaurantele, cinematografele si teatrele se vor inchide si ”este posibil” ca elevii sa urmeze…

- Pacientii suspecti sau confirmati pozitiv cu SARS CoV-2 nu vor mai astepta in ploaie in fata Unitatii de Primiri Urgente (UPU) ca sa fie consultati de un medic al Spitalului Clinic Judetean din Sibiu, ci vor fi adapostiti in doua corturi, informeaza un comunicat de presa al Prefecturii, potrivit…

- In spitalele din judetul Iasi mai sunt, in acest moment, doar 20 de locuri libere pentru pacientii Covid-19. Managerul Spitalului de Boli Infectioase, Carmen Dorobat, a spus ca la Terapie Intensiva nu mai sunt decat cinci locuri libere la Spitalul de Neurochirurgie. Ea a adaugat ca in ultimele luni…

- Un medic primar de pe secția de ATI a unui dintre cele mai mari spitale din București a dezvaluit realitatea din spitatele din țara: „Nu este decat o mare iluzie ca exista spitale non-COVID și spitale COVID”.

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, miercuri, la „Marius Tuca Show”, ca teatrele, cinematografele si restaurantele se numara, potrivit OMS, printre factorii de risc ai infectarii cu COVID-19: ,,Acum aproximativ 4 saptamani am pornit cu 100-120 de pacienti la terapie intensiva si acum avem deja 500”.…

- Pacientii cu COVID-19, internati in Spitalul de Boli Infectioase Craiova, vor fi tratati prin ozonoterapie. Tehnica este una moderna si deja si-a dovedit eficienta in tratarea mai multor boli, anunța MEDIAFAX.Vicepresedintele Societatii Stiintifice Romane de Oxigeno-Ozonoterapie, Gabriel Mogos,…