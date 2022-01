Este OFICIAL! A fost aprobată legea care prevede permisul vaccinal, în Franța Textul a fost adoptat cu 215 voturi pentru, 58 impotriva si sapte abtineri. Parlamentarii socialisti intentioneaza sa sesizeze Consiliul constitutional pentru a garanta respectarea „libertatilor fundamentale”, ceea ce va amana cu cateva zile promulgarea proiectului de lege, relateaza Agerpres, conform AFP.In contextul in care circa 300.000 de contaminari au fost inregistrate cotidian de o saptamana, guvernul spera sa introduca obligativitatea noului permis vaccinal in jurul datei de 20 ianuarie.De la acea data va fi necesara o schema de vaccinare completa pentru a avea acces la activitatile distractive,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

