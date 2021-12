Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul global de asistente medicale este in crestere, in timp ce varianta omiron a noului coronavirus se extinde iar pandemia de Covid-19 intra in al treilea an, anunta Consiliul International al Asistentelor Medicale, potrivit caruia tarile occidentale intensifica recrutarile de personal medical…

- Șeful Pfizer, doctorul Albert Bourla a declarat ca oamenii vor trebui sa fie vaccinați anual impotriva Covid-19, pentru a menține „un nivel foarte inalt de protecție”, conform BBC. Directorul executiv al Pfizer a vorbit cu BBC inaintea apariției variantei Omicron, mai intai identificata in Africa de…

- Trei pacienți infectați cu coronavirus au murit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un incendiu izbucnit la un spital din Bulgaria, au anunțat autoritațile locale, potrivit Reuters. Incendiul, care a fost stins rapid, a izbucnit in jurul orei 04:00 GMT și a afectat un singur salon, situat la…

- Un roman a murit la fiecare 5 minute in ultimele 24 de ore din cauza COVID-19, anunța site-ul guvernamental RO Vaccinare. Statistica a fost realizata de vineri pana sambata. Potrivit cifrelor prezentate, 13.957 de oameni sunt internați in spitale, din care 383 sunt copii. De asemenea, 1.593 de oameni…

- Romania‘s government introduced new progressive restrictions on Thursday evening to stem a rise in new coronavirus infections, including making mask-wearing mandatory outside but opted to keep schools open, according to Reuters. The number of new COVID-19 infections in Romania reached 12,032 on Thursday,…

- Ministrul Transporturilor din Marea Britanie, Grant Shapps, a declarat, vineri, ca va analiza posibilitatea de a recurge la soferii din cadrul fortelor armate pentru a putea ajuta la rezolvarea crizei de soferi de camion, care a impus inchiderea benzinariilor si afecteaza aprovizionarea supermarketurilor,…

- Romania could start offering a third COVID-19 vaccine dose to medical staff and at-risk people as early as next week as the number of new daily cases was rising sharply, the head of the national vaccination committee said on Tuesday, according to Reuters. Romania is trailing European Union vaccination…

- Italia se pregateste sa impuna obligativitatea pasaportului verde COVID-19 pentru toti angajatii, inclusiv din sectorul privat, incepand de luna viitoare, urmand sa devina prima tara europeana care ia o astfel de decizie, transmite Reuters. Italia se afla printre statele care au impus acest pasaport…