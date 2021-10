Este ceva ce poți face doar tu: Secretul „insulei nemuritorilor” Okinawa, cunoscuta drept „insula nemuritorilor”, are cea mai mare concentrație de centenari din Japonia. Satul Kitanakagusuku ocupa primul loc in ceea ce privește longevitatea femeilor japoneze, mai ales. BBC vorbește despre secretul acestei insule care ii face pe locuitorii sai sa duca o viața mai lunga și mai fericita. „Cel mai bun lucru din viața mea e ca am fost binecuvantata cu 6 copii. Ma simt bine. Imi place sa ma plimb și sa ma vad cu prietenii. Am mulți prieteni, multe sunt bunici. Vorbim despre mancare și despre orice”, spune Nobu Higa, o locuitoare din Okinawa in varsta de 100 de ani.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Okinawa, cunoscuta ca „insula nemuritorilor”, are cea mai mare concentrație de centenari din Japonia. Satul Kitanakagusuku ocupa primul loc in ceea ce privește longevitatea femeilor japoneze. Care este secretul acestei insule care ii face pe locuitorii sai sa duca o viața mai lunga și mai fericita?

- Raport UNICEF: Sanatatea mintala a copiilor, grav afectata de pandemie. 1 din 7 adolescenți, diagnosticat cu o tulburare mintala Raport UNICEF: Sanatatea mintala a copiilor, grav afectata de pandemie. 1 din 7 adolescenți, diagnosticat cu o tulburare mintala Pandemia a agravat sanatatea mintala a copiilor…

- Tik Tok a ajuns la peste 1 miliard de utilizatori, rețeaua sociala fiind tot mai populara. Spre exemplu, in Marea Britanie și in Statele Unite, TikTok a detronat YouTube. „Secretul este, clar, modul in care a fost gandita platforma, și anume sa scroll-ezi rapid printre videouri, de asemenea este foarte…

- Moderatul Fumio Kishida a fost ales miercuri la conducerea Partidului Liberal-Democrat (LDP, aflat la guvernare) in Japonia, cu o larga majoritate, in dauna contracandidatului sau Taro Kono. Astfel, Kishida si-a asigurat desemnarea sa ca viitor prim-ministru cu ocazia sedintei din 4 octombrie a parlamentului,…

- Noi loturi cu vaccin Moderna impotriva coronavirusului au fost suspendate in Japonia, dupa ce s-au gasit „substante straine” in mai multe seruri utilizate intr-un centru din prefectura Okinawa. Japonia suspenda vaccinarea cu Moderna Azi, radioul public NHK a informat ca „substantele straine” au fost…

- Minsitrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca s-a agreat ca școlile trbuie sa se deschida primele și sa se inchida ultimele, in context pandemic. „Din aceasta perspectiva am agreat sub rezerva validarii la nivel CNSU ca vom ține școlile deschise pana la pragul de 6 la mie. Peste acest prag, sigur…

- Varianta Delta descoperita in judetul Constanta Sapte pacienti din judetul Constanta au fost depistati pozitiv cu noua tulpina Delta .Vorbim de 6 femei cu varsta intre 10 ani si 69 de ani si un barbat cu varsta de 21 de ani.Dintre cei 7 pacienti, 6 erau nevaccinati, informeaza Prefectura Constanta.La…

- Pandemia de COVID-19 va avea un impact „pe termen lung” asupra sanatatii mintale a populatiilor, a avertizat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), cu ocazia unei reuniuni la Atena a ministrilor si a oficialilor din domeniul sanatatii. „De la anxietatea legata de transmiterea virusului, la impactul…