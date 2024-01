Stiri pe aceeasi tema

- O noua furtuna puternica, Ingunn, va ajunge miercuri in Europa, ciclonul fiind descris drept o adevarata "bomba" din cauza puterii sale devastatoare. Norvegia a declarat deja cod rosu, relateaza La Libre Belgique."Ingunn" isi face aparitia in plin sezon de furtuni in Europa. De data aceasta, depresiunea…

- Meteorologii au emis, miercuri seara, o avertizare cod portocaliu de vint puternic pentru zonele montane inalte din Caras-Severin si Hunedoara.Potrivit ANM, miercuri, pana la ora 23.00, va fi cod portocaliu in zonele de multe inalte, de peste 1.800 de metri altitudine, din judetele Caras-Severin…

- Dupa ce furtuna Pia a adus condiții meteorologice extreme in Europa, o noua amenințare planeaza asupra continentului sub forma uraganului Zoltan. Meteorologii lanseaza o avertizare de proporții.

- Vremea se schimba radical, in perioada urmatoare, chiar inainte de Craciun. Și asta ca urmare a faptului ca o furtuna, care deja a afectat țari din Europa, se va abate asupra Romaniei. Așadar, se pare ca nici Romania nu va fi ocolita de efectele furtunii pe care meteorologii au numit-o Pia. Astfel ca…

- Furtuna Pia, asa cum a fost denumita de meteorologi, loveste mai multe tari din Europa, printre care si Romania, in urmatoarele zile, cu forta unui uragan, potrivit unei avertizari meteo.Furtuna Pia este, potrivit meteorologilor, una dintre cele mai puternice furtuni din apropierea Craciunului. Printre…

- Meteorologii au emis, astazi, o avertizare de Cod portocaliu de ninsoare și vant puternic pentru zona montana a județului Dambovița. Alerta este valabila pe parcursul zilei de marți, 28 noiembrie, in intervalul 12.00 – 23.00, in zona de munte a Damboviței, la altitudini de peste 1700 de metri. Fenomene…

- Vremea se inrautațește, in perioada imediat urmatoare, in mai multe zone din țara. Astfel ca, pe final de noiembrie, vor aparea in peisaj ninsorile – precipitațiile specifice sezonului de iarna. Meteorologii au emis o avertizare COD GALBEN și una de tip COD PORTOCALIU. Se anunța intensificari ale vantului,…