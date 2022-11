Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au pierdut in fata democratilor majoritatea in Senatul SUA la alegerile intermediare, republicanii isi vad diminuat semnificativ si avansul pe care-l aveau in cursa pentru Camera Reprezentantilor in timp ce continua numararea voturilor, arata ultimele proiectii prezentate de presa americana…

- Republicanii se afla la doar cateva mandate distanța de a controla Camera Reprezentanților, potrivit proiecțiilor CNN. Candidații republicani trebuie sa caștige 7 dintre locurile ramase in competiție din Camera Reprezentanților, plus sa caștige doua locuri deținute anterior de democrați pentru a…

- Trecut deja de 76 de ani, Donald Trump ar fi putut alege sa scrie noi carti de memorii sau sa se concentreze asupra sportului sau preferat, golful. Dar, dupa ce a pierdut alegerile prezidentiale din 2020, a preferat sa se implice total in campania pentru alegerile de la mijlocul mandatului si sa-si…

- Anchetatorii DNA Bacau au finalizat mega-dosarul in care s-au desfașurat cercetari cu privire la modalitatea prin care 22 de persoane au reușit sa ocupe, pe o perioada nedeterminata, posturi de personal sanitar și sanitar auxiliar in cadrul Serviciului de Ambulanța Județean (S.A.J.) Neamț. Fii…

- Comisia Congresului american care investigheaza revolta de anul trecut de la Capitoliu a emis o citație legala prin care ii ordona fostului președinte Donald Trump sa depuna marturie in fața parlamentarilor, noteaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele american Joi Biden a declarat, marti, la CNN ca va lua o decizie cu privire la o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale din 2024 dupa alegerile de la jumatatea mandatului din noiembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Partidul de centru-dreapta GERB al fostului premier bulgar Boiko Borisov pare sa fi castigat alegerile parlamentare de duminica, cu aproximativ 24,6%-25,5% din voturi, au aratat sondajele Gallup International și Alpha Research, potrivit Reuters, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Membrii Camerei Reprezentantilor au votat miercuri pentru modernizarea unei legi americane veche de 135 de ani pe care aliatii lui Donald Trump incercasera sa o foloseasca pentru a schimba rezultatul alegerilor prezidentiale din 2020, anunta AFP preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai…