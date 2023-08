Eșec total: Coreea de Nord anunță oficial a doua ratare a lansării unui satelit spion / Reacția vehementă a Casei Albe Coreea de Nord a anuntat, joi, ca a doua sa incercare in trei luni de a plasa pe orbita un satelit spion a esuat si a promis ca va incerca din nou in octombrie, potrivit AFP, citat de news.ro. Potrivit agentiei oficiale de presa KCNA, "a doua lansare a satelitului de recunoastere Malligyong-1 la bordul rachetei purtatoare de tip nou Chollima-1" a avut loc in zorii zilei de 24 august la Sohae, in provincia Phyongan de Nord. "Fazele unu si doi ale zborului rachetei au decurs normal, dar lansarea a esuat din cauza unei erori a sistemului de lansare de urgenta in timpul celei de-a treia faze… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

