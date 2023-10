Stiri pe aceeasi tema

- Energia Pandurii are parte numai de meciuri infernale in acest start de sezon. Dupa Constanta, Resita, Baia Mare si Dinamo, handbalistii lui Andries merg acum la Bacau pentru duelul cu vicecampioana Stiinta. Energia are 6 puncte dupa 4 meciuri. A ba...

- Etapa a IV-a din Liga Naționala de handbal duce echipa viola in celalalt capat al țarii. SCM Politehnica Timișoara va intalni CSU Suceava, duminica, 17 septembrie, la ora 18,00. Alb-violeții vin dupa doua rezultate de egalitate, la Bacau și cu Clujul, acasa. Au fost meciuri cu rasturnari importante…

- Echipa de oameni de stiinta britanici a intocmit o lista cu amenintarea virusurilor animale care pot infecta oamenii si care, in viitor, s-ar putea raspandi rapid in intreaga lume.Nu se stie care dintre ele va reusi sa patrunda si sa declanseze urmatoarea pandemie, motiv pentru care este mentionata…

- Speranta de viata a omului se preconizeaza ca va creste pana la 120 de ani peste cateva decenii datorita noilor tehnologii, precum inteligenta artificiala (IA) si a cunostintelor dobandite in urma pandemiei de COVID-19, a relatat duminica televiziunea suedeza (SVT), citata de Xinhua și Agerpres.

- Laurențiu Reghecampf a semnat din nou cu Universitatea Craiova, echipa pe care a carei banca tehnica a mai stat inainte de a pleca in Azerbaidjan, la Neftchi Baku. El a revenit in Banie dupa demiterea lui Eugen Neagoe și a efectuat deja primul antrenament. Iata pana cand are contract cu Știința. Laurențiu…

- Antrenorul formației Dinamo București, Ovidiu Burca, nu a fost deloc in largul sau dupa infrangerea cu Universitatea Craiova, scor 0-2. Acesta a vorbit atat despre penaltiul ratat de Ahmed Bani, cat și despre forța grupului sau. Cat despre Știința, Burca a vorbit laudativ, in special despre Alex Mitrița.…

- SCM Politehnica a sunat adunarea ieri seara pe arena „Stiinta”. Handbalistii alb-violeti spera la un sezon fara emotii dupa doua stagiuni la rand in care s-au salvat de la retrogradare via baraj iar antrenorul Mihai Rohozneanu e optimist in contextul celor doua intariri din lot. De azi handbalistii…

- Un nou studiu bazat pe ecourile slabe ale undelor seismice reflectate de suprafața Pamantului din adancurile planetei sugereaza ca nucleul interior este mai divers decat se credea anterior. Miezul interior "solid" al Pamantului ar putea sa nu fie atat de solid. Dimpotriva, este un amestec de stari solide…