- O racheta de propulsie produsa de SpaceX pentru nava spatiala Starship a luat foc in timpul unei lansari-test, luni, in Texas, ceea ce constituie un posibil esec pentru scopul lui Elon Musk de a lansa Starship pe orbita in acest an, relateaza Reuters.

- Președintele american Joe Biden, intrebat vineri despre declarația lui Elon Musk, cum ca are un „sentiment super prost” in legatura cu economia, a glumit și i-a urat lui Musk „mult noroc” in „calatoria sa pe Luna”. Musk a scris intr-un e-mail adresat directorilor ca are un „sentiment super rau” in legatura…

- Elon Musk vrea sa cumpere platforma de social media Twitter pentru 41 de miliarde de dolari. Decizia sa vine la cateva zile dupa ce a refuzat sa faca parte din conducerea companiei, scrie Reuters.