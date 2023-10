Auditul Curții de Conturi Europene pe proiectele celor 100 de orașe din UE cu emisii zero a relevat o reticența uriașa a cetațenilor la schimbarile prognozate. Pe de o parte, din cauza imposibilitații de a participa la co-finanțare, iar pe de alta parte, din cauza temerilor ca investițiile vor majora prețurile chiriilor și utilitaților. Totodata, […] The post Eșec al proiectelor orașelor cu emisii zero in UE. Reticența uriașa a cetațenilor first appeared on Ziarul National .