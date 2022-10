Numele fostei vedete de televiziune Carmen Bruma a fost folosit in tentative de escrocherii in comerțul de pe internet. Dupa o lupta ce dureaza de mai mult de opt ani de zile, nutriționista inca nu a razbit in razboiul pornit impotriva unei firme ce s-a folosit de imaginea sa pentru a promova niște pastile pentru slabit. Ziele trecute a ajuns la poliție, unde depusese deja o plangere penala. In ultimii ani, Carmen Bruma și-a anunțat urmaritorii ca o firma comercializeaza produse ce promit o slabire spectaculoasa și pe care le promoveaza folosindu-se de imaginea și numele sau. ”Am așteptat ceva…