Esca, dezvaluiri șocante despre infecatarea sa și a soțului ei cu COVID: Nu mai pot, așa arată Iadul Vedeta PRO tv a afirmat ca regreta ca „a lasat garda jos” și nu a respectat regulile de distanțare și de prevenire a raspandirii COVID-19 la petrecerea din Olimp, unde au participat zeci de vedete și influenceri. Ea a dezvaluit ca primul confirmat cu COVID-19 a fost soțul sau, apoi fiul Aris și ca inițial a avut un test negativ, dar la cateva zile a simțit ca și-a pierdut mirosul in timp ce gatea: „Gateam cartofi cu usturoi și mi-am dat seama ca nu simt nimic. Apoi am mirosit niște parfumuri și nu simțeam nimic. Apoi mi-am pierdut gustul. Așa ca am facut testul din nou și a ieșit pozitiv”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca a declarat, luni seara, intr-un interviu difuzat de PRO TV, ca a fost infectata cu coronavirus, atat ea, cat și soțul ei și unul din copii. ”Ai fost sau nu ai fost bolnava?”, a intrebat-o direct colegul ei Cosmin Stan. ”Da, am fost eu, soțul și unul dintre copii. Mulțumita doctorilor de…

- Andreea Esca a declarat, luni seara, intr-un interviu difuzat de PRO TV, ca a fost infectata cu coronavirus, atat ea, cat și soțul ei și unul din copii. ”Ai fost sau nu ai fost bolnava?”, a intrebat-o direct colegul ei Cosmin Stan. ”Da, am fost eu, soțul și unul dintre copii. Mulțumita doctorilor de…

- Andreea Esca a declarat luni la ProTV ca nu crede ca locul de unde a luat COVID-19 ar fi fost petrecerea vedetelor de la inaugurarea unui luxos resort din stațiunea Olimp.„Nu stim de unde ne-am imbolnavit. Ne-am tot gandit. Nu cred ca este legat de acea petrecere. Nu mai e nimeni de acolo…

- Vedeta tv a povestit in interviul acordat PRO TV despre clipele crunte prin care a trecut soțul ei, Alexandre Eram, pe patul de spital de la Victor Babeș, acolo unde acesta era internat cu COVID-19.“Nu mai pot, nu mai pot, cred ca așa arata iadul”, asta i-a spus Andreei Esca, soțul ei, Alexandre Eram,…

- Andreea Esca a povestit intr-un interviu acordat televiziunii cum și-a dat seama ca are coronavirus, la cateva zile dupa ce soțul și fiul ei, Aris, fusesera depistați pozitiv.Andreea Esca a marturisit luni seara ca a fost infectata cu COVID-19 și a relatat, in interviul acordat PRO TV, care a fost exact…

- Vedeta PRO TV Andreea Esca rupe tacerea dupa ce a participat la o petrecere in Olimp, unde s-a infectat cu coronavirus.Citește și: NEBUNIA de la granițe CONTINUA: Aproape 100.000 de oameni, la vamile Romaniei, in 24 de ore Celebra prezentatoare TV a vorbit despre coronavirus si despre…

- Dupa ce in presa tabloida au aparut informații care spuneau ca Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, se afla internat, in stare grava, in Spitalul Monza din Capitala, unitatea medicala vine cu precizari și dezminte acest lucru.Vedeta la Pro TV, Andreea Esca, s-a infectat cu COVID, saptamana…

- Andreea Esca s-a infectat cu noul coronavirus, dupa ce a participat la o petrecere unde nu a respectat masurile de prevenire a infectarii cu Covid-19. Vedeta PRO TV se afla, in prezent, internata la un spital privat din Romania, unde este pazita de numeroase garzi de corp. Celebra prezentatoare de…