- Marea Britanie a castigat un contract in valoare de mai multe milioane de dolari cu Agentia Spatiala Europeana (ESA) in virtutea caruia va construi un vehicul spatial cu misiunea de a aduce pe Terra primele mostre prelevate vreodata de pe suprafata planetei Marte.

- NASA a lansat sambata, catre Marte, cea mai noua nava spatiala a sa, InSight, creata pentru a ajunge pe suprafata planetei rosii in vederea obtinerii de date despre conditiile de acolo, dar si despre cum s-au format planetele telurice, scrie News.ro citand agențiile internaționale.

- Imaginile au fost realizate de sonda ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), aflata la altitudinea de 400 de kilometri deasupra formatiunii Korolev, un crater acoperit cu gheata aflat in emisfera nordica a “Planetei Rosii”. A doua etapa a acestei misiuni este reprezentata de ExoMars…

