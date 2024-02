Satelitul Sentinel-2 a lansat date care arată cum "sîngerează" planeta Pămînt Satelitul european Sentinel-2, care monitorizeaza din spațiu situația de pe Pamint, a prezentat imagini ce arata cum planeta "singereaza". Imaginile arata o falie incendiara situata in Islanda, fenomen insoțit de degajarea de lava. In imagine, lava arata ca singele stacojiu. In februarie 2021, aici s-a format o fisura uriașa. Acest lucru s-a intimplat inainte de activarea sistemului vulcan Citeste articolul mai departe pe noi.md…

