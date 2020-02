Duminica 16 februarie 2020, de la ora 11.00, la Sala Atelier a TNB, invitatul Conferintelor Teatrului National va fi E.S. Andrew Noble, Ambasadorul Marii Britanii la București. Excelenta Sa va susține conferința cu tema 'Romania in care m-am intors' in limba romana. „Ma bucur foarte mult sa ma intorc in Romania. Dupa cum probabil știți, am stat trei ani la București, din 1983 pana in 1986. Deci am revenit in Romania, dar am impresia ca am ajuns pentru prima oara in Romania. Altadata am fost in Romania socialista, iar acum este o țara diferita, cu un popor care traiește foarte altfel decat atunci.…