- Astazi, vremea va fi calduroasa in vest, sud-vest si local in centru si sud, iar in Banat, sudul Crisanei si Oltenia va fi canicula. Disconfortul termic va creste, iar indicele temperatura umezeala (ITU) va atinge sau va depasi pragul critic de 80 de unitati, pe arii relativ extinse in regiunile vestice,…

- Un vulcan aflat la 50 de kilometri sud de Manila arunca in atmosfera de aproape o saptamana un gaz toxic, care ar putea fi periculos pentru peste 300.000 de persoane, informeaza AFP. Vulcanul Taal, situat in mijlocul unui lac, este unul dintre cei mai activi din Filipine, tara aflata pe Cercul…

- Smogul vulcanic a invaluit mai multe localitati situate in jurul celui de-al doilea cel mai activ vulcan din Filipine, care a expulzat coloane de gaze si vapori fierbinti, a anuntat marti institutul national de vulcanologie, informeaza DPA. Cutremure vulcanice si miscari telurice de joasa…

- Meteorologii anunța trei zile de canicula in București, cu ploi scurte luni. Temperaturile vor urca la 36 de grade, conform Mediafax. Conform prognozei speciale emisa pentru Capitala, de luni dimineața pana marți la ora 9.00 vremea va fi calduroasa, temperatura maxima se va situa in jurul…

- CHIȘINAU, 22 iun - Sputnik. Pentru astazi, meteorologii prognozeaza vreme calda și cu maxime de pana la 31 de grade. Totodata, cerul va fi variabil, iar ziua izolat ar putea cadea ploi de scurta durata. Potrivit meteorologilor, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea…

- El se asteapta ca modelul hibrid, in care angajatii lucreaza de la birou, dar si de acasa, sa continue cel putin in perioada urmatoare pentru companiile multinationale, dar peste 1-3 ani vom reveni la realitatea de dinaintea pandemiei. “Biroul face parte din viata noastra, este important pentru socializare…

- In ziua de 15 Mai 2021, la ora 06:04:05 (ora locala a Romaniei), s-a produs in MINDORO, PHILIPPINES un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.0, la adancimea de 100km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 21km V de Batangas, 38km SV de Lipa City, 59km SV de Calamba, 60km SV de…

- Astazi, vremea va continua sa se incalzeasca, mai semnificativ in regiunile extracarpatice, astfel ca la nivelul intregii tari se vor inregistra valori termice mai ridicate decat cele normale pentru aceasta data, dar va deveni in general instabila. Instabilitatea atmosferica se va manifesta mai ales…