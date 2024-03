China: Promisiuni goale pentru Filipine de la Washington

Stiri pe aceeasi tema

- China va fi forța pentru pace, stabilitate și progres mondial, a anunțat ministrul de externe, Wang Yi, fiind citat de mai multe agenții de presa internaționale, dupa conferința de presa in marja celor doua sesiuni anuale. Pacea este prioritate absoluta. In prezent, criza din Ucraina continua, situația…

- Guvernul chinez a inaintat, marți, la Beijing, Adunarii Naționale a Reprezentanților Poporului din China (ANRPC), cel mai inalt organ al puterii, Raportul de activitate al guvernului 2024 pentru examinare. Mulți investitori straini și companii multinaționale au perceput mesajul „China plina de oportunitați”.…

- „Mașinile de acum sunt la fel ca iPhone-urile pe roți… colecteaza datele milioanelor de americani in fiecare minut, in fiecare zi, și le transmit la Beijing…”. Aceasta este declarația adjunctului secretarului de stat american al comerțului, Gina Raimondo. In ciuda faptului ca sunt foarte puține mașini…

- Transportul aerian de pasageri a continuat sa funcționeze la un nivel ridicat in China. Estimarile arata ca numai azi vor fi 2,38 milioane de pasageri. Administrația Aviației Civile solicita tuturor unitaților sa ia masuri eficiente pentru creșterea capacitații de transport și sa stabileasca prețuri…

- „Cand autoritațile de la Beijing și Washington au incercat sa gestioneze relațiile bilaterale, participanții au lansat semnale pozitive de cooperare”, informeaza The Associated Press, dupa reuniunea grupului de lucru chino-american pe tema narcoticelor, organizat la Beijing. Agențiile chineze și americane…

- China este dispusa sa dezvolte relația militara cu SUA, pe baza de egalitate și respect, pentru a pune in aplicare consensurile stabilite la San Francisco, de liderii celor doua state, au transmis reprezentanții chinezi participanți la cea de-a 17-a runda a dialogului chino-american privind afaceri…

- China este o „mare țara responsabila cu mai multa influența internaționala, leadership in inovare, cat și in susținerea dreptații”. Este concluzia de la Conferința centrala pentru relațiile internaționale ale Chinei, care a avut loc in 27 și 28 decembrie la Beijing. Pe de alta parte, in opinia lui Joseph…

- SUA au ignorat faptele si au acuzat nemotivat China pentru actiunile de a-si apara drepturile legitime, iar Beijingul s-a opus cu fermitate acestor afirmatii, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wu Qian, in contextul afirmatiilor unui oficial al Pentagonului despre recentele…