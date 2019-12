Erste: Leul se va deprecia cu 2-3% pe an în perioada 2020-2021 Leul va continua sa se deprecieze in urmatorii ani, din cauza deficitului de cont curent ridicat, se arata intr-un raport publicat vineri de grupul bancar austriac Erste, care previzioneaza o slabire medie a monedei Romaniei cu 2-3% pe an in termeni nominali, in perioada 2020-2021. BNR va continua sa intervina pe piata pentru a netezi orice volatilitate extrema a cursului de schimb euro/leu, dar nu se va opune tendintei de pe piata, apreciaza analistii Erste. Acestia considera ca anul viitor sunt sanse reduse ca politica fiscala sa ramana la fel de relaxata ca in anii precedenti, exceptand potentiala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

