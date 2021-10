Cele trei medalii obținute de canotorii romani la Jocurile Olimpice de la Tokyo, una de aur și doua de argint, au fost obținute in condițiile in care Romania nu dispune de o baza sportiva omologata. La Snagov sunt doar patru culoare iar la Orșova doua, in condițiile in care este nevoie de minim opt culoare. Din aceasta cauza, țara noastra nu poate organiza competiții internaționale de canotaj pentru ca nu are unde. Și cu toate astea, Elisabeta Lipa a reușit sa reinventeze acest sport, in calitate de președinte al Federației de Canotaj. Succesul de la Tokyo a readus in discuție o problema mai veche…