Eric Carle, autorul bestseller-ului pentru copii "The Very Hungry Caterpillar", a murit la 91 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Carle, Rolf, a declarat pentru The New York Times ca tatal sau a murit de insuficienta renala.Conform Agerpres , scriitorul s-a nascut in 1929 la Siracuza, in statul american New York, ca fiu al unor imigranti germani care l-au dus inapoi in Germania in 1935. La inceputul anilor '50, Carle…

- Cel puțin 9 persoane, majoritatea copii, au fost uciși intr-un atac armat la o școala din Rusia – cei doi atacatori au deschis focul intr-o școala din orașul Kazan, relateaza The Moscow Times care citeaza surse din serviciile de securitate și agenția de stat TASS.

- Un accident produs in nord-vestul Germaniei, in care a fost implicat un camion incarcat cu 6.000 de gaini, a condus la moartea majoritatii pasarilor transportate, informeaza sambata DPA. Conducatorul camionului a suferit rani usoare si a fost transportat la un spital din orasul Vechta, la sud-vest…

- Scriitorul american Larry McMurtry, castigator al premiului Pulitzer si co-scenarist la "Brokeback Mountain", a murit la varsta de 84 de ani, potrivit unei informatii confirmate pentru The New York Times de purtatorul de cuvant al familiei. Citește și: Scenariu PSD - Intram la guvernare pana…

- Presa lugojeana este, din nou, in doliu. Jurnalistul și scriitorul Mircea Anghel a incetat din viața. Trupul fara viața al acestuia a fost gasit de catre vecini, miercuri, 17 martie, in jurul orei 22, in apartamentul sau. Mircea Anghel a fost redactor-șef adjunct al saptamanalului „Actualitatea”,…

- Goodwill Zwelithini, regele venerat al poporului zulu, dar o figura controversata in Africa de Sud, a murit la varsta de 72 de ani. Regele nu a murit pur și simplu. Acest lucru s-a intamplat dupa mai multe saptamani de spitalizare din cauza unor complicatii. Nu, nu complicații legate de Covid, ci de…

- O șoferița a scapat mașina de sub control și a intrat intr-un grup de copii in București, sambata, in jurul orei 15.30, in Sectorul 2, la ieșirea spre orașul din Voluntari. Femeia nu ar fi suflat in etilotest, motivand probleme medicale, insa probele de sange recoltate au demonstrat ca a consumat alcool.Pana…

- Un grav accident de circulație a avut loc in noaptea de sambata spre duminica pe una dintre cele mai circulate șosele din Banat, DN 6, șoseaua care leaga Lugojul de Caransebeș. Șoferul unui autoturism Toyota cu numere de Germania, care circula spre Caransabeș, a pierdut controlul volanului și a patruns…