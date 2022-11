Erdogan: O exploatare de gaze a Turciei din Marea Neagră va deveni operaţională în 2023 Vorbind la inaugurarea unei conducte de gaze naturale in nordul provinciei Kastamonu, Erdogan a declarat ca forarea a 9 din cele zece puturi din prima faza a zacamantului de gaze Sakarya, de pe fundul marii, a fost finalizata. ”Speram ca vom incepe sa folosim aceste gaze anul viitor”, a spus Erdogan. Turcia a descoperit gaze naturale in largul coastei sale de nord in 2020 si de atunci a estimat volumele la 540 de miliarde de metri cubi (bcm). Turcia a construit ”o baza energetica” in Sakarya si va deveni o piata de referinta pentru gaze naturale, cu includerea livrarilor interne, a spus Erdogan.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la zacamantul de gaze din Marea Neagra al Turciei au fost accelerate, pentru a-l conecta la infrastructura nationala, a declarat sambata, 12 noiembrie, presedintele Tayyip Erdogan. Vorbind la inaugurarea unei conducte de gaze naturale in nordul provinciei Kastamonu, Erdogan a declarat ca forarea…

- ”(Noi) am intarziat deja (sa dam) informatii clare pietei despre prelungirea (a acordului)”, a declarat Iuri Vaskov, ministrul adjunct al Infrastructurii, intr-un interviu pentru Reuters. ”Speram ca nu mai tarziu de saptamana viitoare, din partea partenerilor nostri Turcia si ONU, vom avea o intelegere…

- Puterea lui Vladimir Putin se bazeaza pe impresia ca e invincibil și implacabil – ca nu poate fi infrant și ca nu se va da in laturi de la nimic pentru a-și atinge ținta. Primul mit a fost spulberat in Ucraina, unde armata rusa a suferit pierderi grele fara a se fi apropiat macar de obiectivul ei primordial,…

- ”In ceea ce priveste acest hub (al gazelor naturale), pe care-l putem crea impreuna, bineinteles, el va fi totodata o platforma de furnizare, ci si in vederea stabilirii pretului, pentru ca este vorba despre o problema foarte importanta – problema tarificarii”, a declarat Vladimir Putin. ”In prezent,…

- Directorul Gazprom si-a exprimat regretul, in aceasta conferinta de presa, fata de faptul ca Rusia nu a obtinut inca un acces in zona exploziilor. Aleksei Miller si-a exprimat sustinerea fata de o propunere a presedintrelui rus Vladimir Putin de creare a unui ”hub” european al gazelor naturale in Turcia.The…

- Președintele francez a asigurat insa, joi, ca Parisul va susține pe termen lung Ucraina in razboiul ei cu Rusia, scriu Reuters și RTL. Președintele francez Emmanuel Macron și-a aparat joi politica de menținere a dialogului cu Rusia, afirmand ca Turcia nu ar trebui sa fie singura putere care discuta…