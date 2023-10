Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri, 25 octombrie, ca nu va mai vizita Israelul, din cauza razboiului „inuman” din Gaza impotriva Hamas, organizatie pe care el nu o considera terorista, ci un grup de eliberare care lupta pentru a proteja pamantul si poporul palestinian, a transmis…

- Concertele pe care cunoscutul pianist turc Fazil Say urma sa le sustina in Elvetia saptamana viitoare au fost anulate din cauza comentariilor acestuia cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu, au anuntat artistul si grupul elvetian de retail Migros, care organiza evenimentul, informeaza AFP. Say…

- Președintele american Joe Biden se va adresa poporului american din Biroul Oval, informeaza Rador Radio Romania.Astazi, Joe Biden se va adresa poporului american din Biroul Oval cu privire la raspunsul Statelor Unite la atacurile teroriste ale Hamas contra Israelului, dar și a agresiunii Rusiei in…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri afirmatiile sefului diplomatiei americane Antony Blinken, despre care a spus ca s-a prezentat in timpul vizitei efectuate in urma cu o zi in Israel ca secretar de stat, „dar si ca evreu”, relateaza AFP. „Ce ati spune daca cineva va zice: ‘Ma prezint…

- Președintele american Joe Biden l-a condamnat dur pe Donald Trump pentru catalogarea gruparii Hezbollah drept „foarte inteligenta”, in contextul declanșarii razboiului intre Israel și Hamas .Trump a acuzat in mod fals Administrația Biden de finanțare a atacului Hamas, in timpul unui discurs de campanie…

- Casa Alba a fost iluminata luni seara in culorile drapelului israelian, in semn de susținere pentru statul evreu, dupa escaladarea conflictului israeliano-palestinian. Președintele SUA, Joe Biden, a postat o fotografie in acest sens pe rețeaua de socializare X (fostul Twitter). "Astazi, America declara…

- Președintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin" Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Biden a avertizat „orice alta parte ostila Israelului" sa nu incerce sa

- Uniunea Europeana condamna "fara echivoc" atacurile Hamas si isi exprima "solidaritatea cu Israelul", a declarat sambata seful diplomatiei europene, Josep Borrell, scrie AFP, potrivit news.ro.Urmarim cu angoasa stirile din Israel. Condamnam fara echivoc atacurile Hamas. Aceste violente ingrozitoare…