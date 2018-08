Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, denunta, intr-un articol publicat in cotidianul The New York Times, "actiunile unilaterale" ale Statelor Unite impotriva Turciei, avertizand ca Administratia de la Ankara ar putea cauta alti aliati.

- Turcia intentioneaza sa emita pentru prima oara titluri de stat in yuani (renminbi), a anuntat vineri presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat de Xinhua. Erdogan a explicat ca obligatiunile in moneda nationala chineza sunt raspunsul Turciei la evaluarile ale institutiilor de rating, pe care le-a apreciat…

- O instanta din Turcia a respins marti cererea pastorului american Andrew Brunson de a fi eliberat din arestul la domiciliu pe durata procesului in care este acuzat de terorism, informeaza Reuters. Brunson a fost eliberat din inchisoare saptamana trecuta, dupa un an si noua luni de detentie…

- Starea de urgenta impusa in Turcia a luat sfarsit, fiind instaurata dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016 , care a fost urmata de masuri de represiune asupra mass-media si opozitiei si o masiva epurare a institutiilor publice. Starea de urgenta a fost prelungita de sapte ori, de fiecare…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, reales pe 24 iunie, va depune juramantul luni, marcand intrarea in noul sistem prezidential, care ii confera puteri larg sporite, relateaza AFP. Erdogan a fost reales pe 24 iunie intr-un mandat de cinci ani, obtinand o victorie in alegerile prezidentiale din primul…

- Potrivit agentiei Anadolu, Ministerul Afacerilor Externe al Turciei i-a cerut consulului israelian la Istanbul, Yossi Levi Safri, sa paraseasca teritoriul Turciei "pentru o perioada", dupa ce i-a cerut cu o zi inainte acelasi lucru ambasadorului israelian la Ankara, pe fondul tensiunilor puternice…