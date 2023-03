Stiri pe aceeasi tema

- Desi nu a fost generata de asumarea unor riscuri iresponsabile, ca in 2008, si suntem asigurati ca ce s-a intamplat atunci nu se va repeta, criza generata de falimentul Silicon Valley Bank din California introduce turbulente majore intr-un mediu fragil in plan economic si geopolitic cu consecinte greu…

- Putem vorbi de un tsunami pe piața bancara, pornit direct din Statele Unite, mai exact din California. Cu rapoarte bancare curate, Sillicon Valley Bank (SVB) s-a prabușit și parca nu era de ajuns la cateva zile și Signature Bank a urmat-o. A venit și reacția mult așteptata din partea companiei de audit…

- Autoritațile de reglementare din Statele Unite care incearca sa stopeze panica in randul clienților au inchis Silicon Valley Bank și Signature Bank in cateva zile. Pe buzele tuturor sta intrebarea daca sunt și alte banci care risca sa se prabușeasca. Vineri, 10 martie, Silicon Valley Bank , un creditor…

- Signature Bank, o banca regionala cu sediul in New York, care a devenit lider in creditarea criptomonedei, s-a inchis brusc duminica, marcand al treilea cel mai mare faliment bancar din istoria Statelor Unite, la doar doua zile dupa cel de-al doilea cel mai mare eșec - Silicon Valley Bank, cadere care…

- Doua mari banci americane s-au prabușit in nici o saptamana. PUTEREA a stat de vorba cu cei mai importanți analiști economici, dar și cu oficialii BNR, pentru a vedea cum va influența eșecul bancilor americane economia romaneasca. Daca unii sunt mai rezervați, unii analiști se tem ca va urma o criza…

- Signature Bank, o banca americana care avea relații puternice cu firmele de criptomonede, a fost inchisa in seara zilei de duminica de autoritațile din SUA, a anunțat Departamentul Trezoreriei Statelor Unite. Este al doilea faliment bancar din acest weekend, unul in care nervii investitorilor au fost…

- Grupul financiar Sillicon Valley Bank a dat faliment, iar anunțul a zguduit bursele americane și europene. Este cea mai mare banca in colaps de la criza din 2008. Miliarde de dolari care aparțin companiilor și investitorilor au ramas blocate.

- Șeful PSD Brașov, Romeo Dunca, renunța la afaceri in favoarea politicii, dupa ce și-a vandut acțiunile pe care le deținea in firma Transylvania Fresh Food cu 107.000 de euro. Senatorul avea un pachet de 40% din acțiuni la firma Transylvania Fresh Food din orașul Victoria, inființata in 2020, in care…