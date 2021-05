Stiri pe aceeasi tema

- Alpiniștii Horia Colibașanu, Marius Gane și Peter Hamor au ajuns marți, 11 mai, in siguranța in tabara de baza a muntelui Dhaulagiri (Nepal), dupa ce au fost surprinși in cort de o avalanșa in noaptea de 9 spre 10 mai. Horia a inregistrat miercuri un mesaj audio in tabara de baza prin telefonul satelit,…

