In continuarea primelor doua episoade, prezentam detalii despre existenta unei grupari care conduce AFER din umbra. Gruparea a luat ființa undeva la inceputul anului 2015 si a beneficiat de un maxim de putere in perioada anilor 2017 ÷ 2018. Membri activi in prezent ai acestui grup, sunt: M.M.C., in prezent director general adjunct al AFER, fost director general al AFER in perioada august 2018 ÷ ianuarie 2020, fost director al ASFR si fost director general adjunct al CFR Marfa. Este varul controversatului G. C.;G.M., in prezent director al ASFR, fost director general al CFR Marfa, al CFR SA, fost…