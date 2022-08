Stiri pe aceeasi tema

- Episcopul Husilor, Ignatie, le-a transmis, sambata, participantilor la cea de-a patra editie a Intalnirii Tinerilor Ortodocsi Vaslui ca rugaciunea este cel mai bun remediu in crizele de identitate cu care se pot confrunta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tom Holland, actorul Spider-Man, a anunțat ca se retrage de pe platformele de social media, deoarece considera ca acestea poate fi „daunatoare” pentru sanatatea sa mintala. Holland, in varsta de 26 de ani, este ultima vedeta care a discutat despre modul in care rețele precum Twitter și Instagram pot…

- Aplicatiile de iPhone pentru Facebook si Instagram folosesc un browser propriu, care urmaresc toate actiunile utilizatorilor dupa ce acestia dau click pe un link, inclusiv introducerea unor date sensibile, precum parolele si datele cardurilor. O analiza realizata de Felix Krause, un dezvoltator independent,…

- Snapchat a lansat noile sale instrumente de control parental, care vor permite parinților sa vada cu cine vorbesc copiii lor, dar nu pot vedea și conținutul conversațiilor lor. Noua funcție numita Family Center se lanseaza intr-un moment in care companiile de social media au fost criticate pentru lipsa…

- Facebook a anuntat joi o noua functie, numita ”Feeds”, care le va permite utilizatorilor sa vada postarile prietenilor, grupurilor si paginilor urmarite in ordine cronologica inversa, in loc de ierarhia stabilita de algoritm. Functia principala Home va favoriza afisarea de continut popular al unor…

- In Cosmopolis, ansamblu rezidențial de langa București, a inceput ridicarea unei biserici, aceasta urmand a fi primul lacaș de cult ortodox care se construiește in interiorul unui complex de locuințe pornit de la zero. Piatra de temelie a bisericii a fost sfințița la data de 28 mai 2022 de Preasfințitul…