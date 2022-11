Epidemie de varicela in județul Alba: Numarul cazurilor a explodat in luna noiembrie Aproape 130 de cazuri de varicela s-au inregistrat de la inceputul lunii noiembrie, in județul Alba, au declarat pentru alba24.ro, reprezentații Direcției de Sanatate Publica Alba. Comparativ cu luna noiembrie a anului 2021, in 2022 s-au inregistrat in luna noiembrie cu 117 mai multe cazuri, fiind vorba despre o epidemie de varicela. Mai exact, daca […] Citește Epidemie de varicela in județul Alba: Numarul cazurilor a explodat in luna noiembrie in Alba24 .