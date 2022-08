Stiri pe aceeasi tema

- E.ON și alpitronic dau tonul electromobilitații: inca 2.000 de stații și noi soluții de incarcare pentru incarcare ultra-rapida pana in 2024 Colaborarea contribuie in mod semnificativ la dezvoltarea infrastructurii de incarcare ultra-rapida pentru autoturisme și vehicule comerciale grele in Europa;…

- PSD cere intr-un comunicat de presa emis luni reluarea discuțiilor in coaliția de guvernare cu PNL și UDMR pentru plafonarea prețurilor la energie. ”Se impune reluarea, la nivelul coaliției de guvernare, a discuțiilor privind aplicarea reglementarii prețurilor la energie și gaze in Romania, pe o perioada…

- ”Enel S.p.A., prin filiala sa detinuta in totalitate Enel X S.r.l., si Intesa Sanpaolo S.p.A., prin filiala sa Banca 5 S.p.A., au finalizat achizitia de la Schumann Investments, companie controlata de fondul international de capital privat CVC Capital Partners Fund VI, a 70% din capitalul social al…

- Ministrul Economiei, bani de la Damen. Florin Spataru, ministrul Economiei (PSD), a fost platit anul trecut de compania olandeza Damen cu un salariu de 315.114 lei, adica in jur de 65.000 de euro. Inainte de a fi pus de PSD la sefia ministerului Economiei, el a fost director de resurse umane si afaceri…

- ”Alro, unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa, dupa capacitatea de productie, anunta ca Vimetco Extrusion, filiala din aval a Alro responsabila cu activitatea de extrudare, a finalizat instalarea unei noi prese de extrudare de 7’’, de ultima generatie, ca…

- Livrarile de gaz rusesc in Europa, joi, 16 iunie, au fost reduse și mai mult, ceea ce a stirnit ingrijorari cu privire la reaprovizionarea depozitelor pentru iarna și a declanșat o creștere a prețurilor. Furnizorul rus Gazprom a acuzat sancțiunile occidentale ca impiedica reparațiile, transmite RBC-Ucraina…

- Martin Sander va conduce noua divizie Ford Model e in Europa, incepand cu 1 iunie 2022, fiind numit, de asemenea, presedinte al Consiliului de Administratie al Ford-Werke GmbH din Germania, a anuntat miercuri Ford Romania, intr-un comunicat remis AGERPRES."Ford Model e, noua divizie globala Ford, a…

- “Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producator de polioli din Europa de Est, anunta majorarea semnificativa a salariilor angajatilor sai incepand cu luna iunie 2022. Compania a aprobat cea mai mare crestere salariala de pana acum, astfel ca venitul mediu brut lunar (cu tichetele de masa incluse)…